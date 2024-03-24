НАТО будет сбивать российские ракеты

В НАТО изучают возможность сбивать российские ракеты при приближении к границам стран Североатлантического альянса, в частности, над Украиной, заявил заместитель главы польского МИД Анджей Шейна.

«В рамках НАТО проводится анализ разных концепций, в том числе и того, чтобы такие ракеты сбивались, когда они пролетают очень близко от границы НАТО», - сказал Шейна в эфире радиостанции RMF24.

Однако в ситуации с уничтожением ракет над территорией Украины соответствующее решение может быть принято исключительно с согласия украинской стороны.