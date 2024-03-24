Когда Украина получит F-16?

Украина получит первые самолеты F-16 летом, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Не существует одного вида оружия, которое может все решить. F-16 не является серебряной пулей, F-16 Украине дадут, но сложности будут в том, что недостаточно просто обучить пилотов и механиков, но нужно обеспечить всю логистику, обеспечить самолеты запчастями и оружием, - сказал он. - Те страны, которые ведут переговоры, утверждают, что они намерены поставить эти самолеты летом".

Бауэр также повторил, что считает нефтеперерабатывающие заводы и логистические центры в глубине территории России законными военными целями. Бауэр добавил, что согласованием целей на территории РФ могут заниматься отдельные страны НАТО, но не сам альянс, сказав, что он "ничего о таких консультациях не знает".