Турция о прекращении военного сотрудничества с Израилем

Министерство национальной обороны Турции опровергло сообщения о том, что ведомство якобы продолжает сотрудничество в военной области с Израилем после 7 октября 2023 года, когда резко обострилась ситуация в секторе Газа. Соответствующее заявление размещено на странице ведомства в соцсети Х.

"Министерство национальной обороны Турции не ведет никакой деятельности с Израилем, в том числе в области военной подготовки, учений и сотрудничества в оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Израиль продолжает совершать "акты насилия в Газе".

"Турция, всегда выступающая на стороне Палестины, не может осуществлять какую-либо деятельность, которая может нанести вред палестинцам, или быть участником такой деятельности", - добавили в ведомстве.