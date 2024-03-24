Грузия впервые в истории пробилась на чемпионат Европы по футболу

В Тбилиси встречались сборные Грузии и Греции. Основное и дополнительное время завершилось вничью 0:0. В серии пенальти точнее оказались грузинские футболисты – 4:2. Сборная Грузии впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы!

В эти минуты проходят матчи Уэльс – Польша и Украина – Исландия.

Сборная Грузии сыграет на Евро в группе «F» вместе с Турцией, Португалией и Чехией.

Победитель пары Уэльс – Польша попадет в группу «D», где его поджидают Нидерланды, Австрия и Франция.

А Украина или Исландия сыграют в группе «E» с Бельгией, Словакией и Румынией.

Состав других групп Евро-2024

Группа «А»: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

Группа «B»: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

Группа «С»: Словения, Дания, Сербия, Англия.

Чемпионат Европы стартует 14 июня и завершится 14 июля. Матч открытия – Германия – Шотландия.