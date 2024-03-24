Индия «предала» Россию
Санкции США против танкеров, перевозящих российскую нефть в нарушение ценового потолка, заставили перерабатывающие компании Индии отказаться как минимум от части российских поставок, пишут зарубежные СМИ.
В начале года индийские НПЗ увеличили закупки саудовской нефти, а теперь на смену российской приходит американская.
Сейчас в Индию из США направляется около 7,6 млн баррелей нефти, или 256 000 баррелей в сутки — это максимальный объем поставок более чем за год, свидетельствуют данные Kpler по отслеживанию танкеров. Идущие из США танкеры зафрахтованы Reliance Industries - крупнейшей частной нефтеперерабатывающей компанией Индии, а также нефтетрейдером Vitol и корейской судоходной компанией Sinokor.