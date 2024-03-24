Американский генерал: Европейцам надо работать, чтобы Украина победила Россию

Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес ответил, есть ли шанс у Украины выиграть войну, учитывая вероятную смену президента США по результатам выборов, которые состоятся через 8 месяцев.

"Если бы мы уже знали, кто будет следующим президентом, мы бы были Россией. Но мы не знаем, кто будет президентом. Я надеюсь, что Байдена переизберут не потому, что я поддерживаю всю его политику, а потому, что, по моему мнению, администрация Трампа будет ужасной для Америки и нашей демократии", - сказал Ходжес в интервью BBC.

Генерал отметил, что многие европейские друзья США имеют причины быть крайне обеспокоенными вероятным возвращением Трампа в Белый дом.

"Но, смотрите, Украина - суверенное государство. Германия, Великобритания, Франция - это все суверенные государства. И они способны на большее. Если сложить объединенные экономики всего ЕС, это затмит то, что имеет Россия. Население, экономический потенциал и гораздо лучшие объединенные войска. Даже если Соединенные Штаты не сделают того, что они должны сделать в наших собственных интересах, ведь в наших интересах победа Украины. Если мы этого не сделаем, угроза для Европы будет еще хуже. Поэтому европейцам придется взяться за работу, серьезно отнестись к тому, чтобы помочь Украине победить Россию", - отметил генерал.

Как отметил Ходжес, если Россия выиграет, "Германия станет самым большим лузером". Это разрушит доверие к стране, сделает ее заложником российской ядерной угрозы. Кроме того, Германия снова будет иметь миллионы беженцев.

"В интересах Германии, чтобы Украина победила Россию. Поэтому мы все должны сделать все возможное, чтобы это произошло. Это не благотворительность для Украины, это в наших интересах", - сказал Ходжес.