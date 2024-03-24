Ранее представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Израилю грозит изоляция на международной арене и ухудшение связей с партнерами в случае крупномасштабной военной операции в Рафахе.

"Мы считаем, что полномасштабная военная операция не только причинит ущерб палестинскому народу, не только подорвет поставки гуманитарной помощи, но и навредит израильской национальной безопасности, еще больше изолирует Израиль на международной арене, еще больше отделит Израиль от стран, которые долгое время были его партнерами", - сказал он на брифинге.