Следующие 5-8 месяцев могут стать решающими, Россия может прорвать оборону и прорваться глубоко вперед, пишет издание The Economist.

«Украина прежде всего страдает от нехватки живой силы. ВСУ также испытывают и острый «снарядный голод», из-за которого и бросили Авдеевку. Новое мощное давление России в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону Украины и проникнуть в глубь страны».

С момента падения Авдеевки в феврале российские войска оказывают сильное давление по нескольким направлениям на востоке Украины: пока они заняли 7-10 км, но летом ожидается более серьезное продвижение», - говорится в материале.