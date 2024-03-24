Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с генеральным директором Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом на полях прошедшей в Женеве Швейцарской Конфедерации 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, на встрече было с удовлетворением отмечено интенсивное развитие, сотрудничество и постоянный диалог между Азербайджаном и ИСЕСКО. Гафарова отметила, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с этой организацией и с исламскими странами. Азербайджан – активный член семьи Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) и сотрудничает с государствами организации как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, подчеркнула она.

В свою очередь Салим бин Мухаммед аль-Малик заявил о заинтересованности ИСЕСКО в дальнейшем расширении сотрудничества с Азербайджаном. Он высоко оценил деятельность Фонда Гейдара Алиева в образовании, науках и культурной сфере Исламского мира. Салим бин Мухаммед аль-Малик также поздравил Азербайджан с получением права на проведение у себя 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29) и с объявлением Шуши «Культурной столицей Исламского мира» на 2024-й год.

Далее состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.