Как сообщалось ранее в среду, 27 марта, концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у Газпромбанка (ГПБ). РБК сообщал, что об этом свидетельствует выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В залог Газпромбанку концертная площадка попала в результате переуступки в декабре 2022 года. До этого кредитором объекта был Сбербанк. По информации источников издания, холдинг Агаларова рефинансировал кредиты примерно на 100 млрд рублей.

С учетом масштабов разрушений здания ликвидационная стоимость залога снизилась, и «сейчас ее можно оценить в 20–30% от первоначальной», считает независимый аналитик Андрей Бархота. В случае обесценения залога ГПБ может потребовать от заемщика предоставить по ссуде дополнительное обеспечение, отмечает эксперт по вопросам банковской отчетности и управления банковскими рисками Сергей Неклюдов.

Помимо концертного зала, в залоге Газпромбанка находятся другие активы бизнесмена: выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл» и развлекательный центр «Крокус Сити», следует из ЕГРН.

Газпромбанк на 40% принадлежит «Газфонду» — некоммерческой организации, которой, в свою очередь, лишь на 40% владеют сам «Газпром» и его дочерние структуры. Крупнейшим акционером банка является миллиардер Юрий Ковальчук.

Фактически Газпромбанк контролировал «Крокус Интернэшнл». В конце декабря в карточке АО на Федресурсе появилось сообщение о наложении вето кредитора. В частности, ГПБ обязал некоторые структуры «Крокуса» получать предварительное согласие на созыв общего собрания учредителей и выносить решения только с одобрения банка. Это коснулось вопросов изменения устава и уставного капитала, распределения чистой прибыли, ликвидации или реорганизации компании, размещения облигаций и акций, покупки и продажи акций других компаний, а также сделок на сумму свыше 100 млн руб.

Кроме того, Газпромбанк получил право согласовывать любые сделки с компаниями, входящими в группу «Крокус», включая отчуждение или покупку имущества, выдачу или получение кредитов на сумму свыше 50 млн рублей ежегодно, предоставление сторонним компаниям обеспечения каким-либо имуществом или акциями, а также договоры аренды и лизинга на сумму свыше 50 млн руб. ежегодно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка головной структуры Crocus Group в 2022 году составила 47,2 млрд руб., чистый убыток — 6,7 млрд руб. По мнению экспертов, ущерб от теракта может достигать 12 млрд руб. При этом годовой оборот площадки оценивается в 4 млрд руб. Здание «Крокуса» было застраховано «Ингосстрахом». В компании сообщили, что выполнят все свои обязательства перед клиентами.