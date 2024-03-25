«Крокус Сити Холл» был в залоге у банка обновлено 23:26
Как сообщалось ранее в среду, 27 марта, концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у Газпромбанка (ГПБ). РБК сообщал, что об этом свидетельствует выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
В залог Газпромбанку концертная площадка попала в результате переуступки в декабре 2022 года. До этого кредитором объекта был Сбербанк. По информации источников издания, холдинг Агаларова рефинансировал кредиты примерно на 100 млрд рублей.
С учетом масштабов разрушений здания ликвидационная стоимость залога снизилась, и «сейчас ее можно оценить в 20–30% от первоначальной», считает независимый аналитик Андрей Бархота. В случае обесценения залога ГПБ может потребовать от заемщика предоставить по ссуде дополнительное обеспечение, отмечает эксперт по вопросам банковской отчетности и управления банковскими рисками Сергей Неклюдов.
Помимо концертного зала, в залоге Газпромбанка находятся другие активы бизнесмена: выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл» и развлекательный центр «Крокус Сити», следует из ЕГРН.
Газпромбанк на 40% принадлежит «Газфонду» — некоммерческой организации, которой, в свою очередь, лишь на 40% владеют сам «Газпром» и его дочерние структуры. Крупнейшим акционером банка является миллиардер Юрий Ковальчук.
Фактически Газпромбанк контролировал «Крокус Интернэшнл». В конце декабря в карточке АО на Федресурсе появилось сообщение о наложении вето кредитора. В частности, ГПБ обязал некоторые структуры «Крокуса» получать предварительное согласие на созыв общего собрания учредителей и выносить решения только с одобрения банка. Это коснулось вопросов изменения устава и уставного капитала, распределения чистой прибыли, ликвидации или реорганизации компании, размещения облигаций и акций, покупки и продажи акций других компаний, а также сделок на сумму свыше 100 млн руб.
Кроме того, Газпромбанк получил право согласовывать любые сделки с компаниями, входящими в группу «Крокус», включая отчуждение или покупку имущества, выдачу или получение кредитов на сумму свыше 50 млн рублей ежегодно, предоставление сторонним компаниям обеспечения каким-либо имуществом или акциями, а также договоры аренды и лизинга на сумму свыше 50 млн руб. ежегодно.
По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка головной структуры Crocus Group в 2022 году составила 47,2 млрд руб., чистый убыток — 6,7 млрд руб. По мнению экспертов, ущерб от теракта может достигать 12 млрд руб. При этом годовой оборот площадки оценивается в 4 млрд руб. Здание «Крокуса» было застраховано «Ингосстрахом». В компании сообщили, что выполнят все свои обязательства перед клиентами.
* * * 10:22
Концертный зал «Крокус Сити Холл», сгоревший после теракта 22 марта, находится в залоге у Газпромбанка. Об этом сообщил РБК со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра недвижимости.
Издание отметило, что здание площадью свыше 38 тыс. кв. м, принадлежащее «Крокус интернэшнл» (одна из структур Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова), заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года, обременение на недвижимость действует до 24 декабря 2032 года.
Также, по данным РБК, этот договор ранее перезаключался, в залог Газпромбанку объект попал в результате переуступки в декабре 2022 года.