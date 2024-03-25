Россия остается без денег

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками до нескольких месяцев в оплате сырой нефти и топлива, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) становятся более осторожными в отношении вторичных санкций США. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, задержки платежей сокращают доходы Кремля и делают их нестабильными, позволяя Вашингтону достичь двойной цели в области санкций - сорвать поступление денег в Кремль, чтобы наказать его за войну против Украины, не прерывая при этом глобальные энергетические потоки.

По данным восьми банковских и торговых источников, в последние недели несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Москву.

Банки, опасаясь вторичных санкций США, начали просить своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN США (Special Designated Nationals) не участвует в сделке и не является бенефициаром платежа.

В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Исламский банк Дубая (DIB) заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами, сообщили два источника.

Банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China все еще обрабатывают платежи, но на их обработку уходят недели или месяцы, сообщили четыре источника.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы с платежами существуют, когда его спросили о сообщениях о том, что банки в Китае замедлили выплаты.

"Конечно, беспрецедентное давление со стороны США и Евросоюза на Китайскую Народную Республику продолжается. Это, конечно, создает определенные проблемы, но не может стать препятствием для дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений (с Китаем)", - заявил Песков.