Безопасное обращение с медицинскими отходами – залог здорового будущего

Азербайджан всегда находился и находится в первых рядах глобальных усилий в борьбе с изменением климата и защите экологии. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что именно наша страна избрана местом проведения 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата — COP29.

В республике проводятся различные мероприятия, направленные на сохранение биоразнообразия, такие как очистка прибрежных территорий, акции по посадке деревьев. И, конечно, вопрос утилизации медотходов тоже не остался без внимания. Так, в конце прошлого года на общественных слушаниях по теме «Управление медицинскими отходами» в Милли Меджлисе заместитель министра здравоохранения страны Надир Зейналов заявил, что в настоящее время в стране разрабатывается план действий по управлению медотходами.

По итогам мониторинга, проведенного Минздравом в 37-ми медицинских учреждениях, в том числе частных, и, по данным Управления медицинскими отходами, остро встал вопрос о необходимости совершенствования нормативно-правовой базы в данной области и внесении в нее ряда изменений. В связи с этим Министерство здравоохранения и Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана подготовили свои предложения, которые представят в ближайшее время.

Кроме того, совершенствование управления медотходами нашло отражение и в рабочем плане комитета Милли Меджлиса по здравоохранению на 2024 год, что тоже свидетельствует о высоком приоритете данной темы.

Важно подчеркнуть, что правильное обращение с медотходами – это большая ответственность, которую несут все медучреждения, а также компании, оказывающие услуги по транспортировке, обезвреживанию и утилизации медотходов. Халатность и непрофессиональный подход могут привести к серьезным последствиям, несущим угрозу здоровью и жизни населения. Крайне важно, исцеляя одних, не вредить другим.

Все вышесказанное позволяет с уверенностью говорить, что в таком важном вопросе, как безопасная утилизация медицинских отходов в нашей стране, будет выбран верный путь, который будет способствовать созданию безопасной экологической среды для здорового будущего нации.