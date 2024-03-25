«Хезболла» бьет по северу Израиля

Вооруженные формирования ливанской шиитской партии «Хезболла» нанесли серию ракетных ударов по позициям израильской армии и поселениям в Верхней Галилее.

Как сообщил телеканал Al Jazeera, сирены воздушной тревоги сработали в городе Кирьят-Шмона и населенных пунктах Менара, Метула, Рамот-Нафтали и Эвен-Менахем. Подробностей о последствиях обстрела и сведений о пострадавших не поступало.

По информации телеканала, атака на северные районы Израиля последовала после авианалета на исламский медицинский центр в поселке Эль-Хаббария на юге Ливана. Удар был нанесен израильскими ВВС в 04:00 по местному времени, погибли по меньшей мере семь человек.

Пресс-служба армии Израиля сообщила, что в ходе воздушного рейда в Эль-Хаббарии был ликвидирован один из полевых командиров группировки «Аль-Джамаа аль-Исламия», союзницы палестинского движения ХАМАС.