Армения «должна» не только Азербайджану
Армения намерена ускорить процесс демаркации границы с Азербайджаном и Грузией. Об этом сообщает армянское издание «Жоховурд».
По его данным, армянская сторона планирует вернуть Грузии село Джилиза, расположенное на границе двух стран, в регионе Алаверди Лорийской области Армении.
Этот вопрос обсуждался в ходе встречи премьера Грузии Ираклия Кобахидзе с армянским коллегой Николом Пашиняном во время визита в Ереван.
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