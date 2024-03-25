В Баку начинается суд над изменниками Родины

Как стало известно haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Джавида Гусейнова. Подготовительное заседание суда назначено на 28 марта.

Напомним, что в мае 2023 года стало известно, что сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали и привлекли к уголовной ответственности Рашада Ахмед оглы Ахмедова (1980 г.р.), подозреваемого в госизмене и планировании террористическо-провокационных действий в Азербайджане. Ахмедов проживал на территории третьей страны и выполнял задания спецслужб Армении. Было установлено, что Ахмедов вместе с Ровшаном Муса оглы Амировым (1991 г.р.) и другими лицами, которых он привлек на основании возложенных на него поручений, подготовили видеоматериалы, содержащие открытые призывы к разжиганию вражды в Азербайджане на этнической и религиозной почве, разрушению территориальной целостности страны. Эти видеоматериалы были созданы армянскими спецслужбами и под их контролем распространялись на каналах YouTube и в других социальных сетях на азербайджанском языке.

Рашад Ахмедов под контролем спецслужб Армении организовал распространение среди граждан Азербайджана с целью этнического сепаратизма 200 поддельных карт с фрагментарным изображением территорий Азербайджанской Республики, специально составленных заведующим кафедрой Ереванского государственного университета Гарником Асатряном и другими лицами.

Кроме того, Ахмедов с целью демонстрации намерения граждан Азербайджана совершать беспорядки якобы на этнической и религиозной почве планировал действия, сопровождающиеся взрывами, пожарами и другими общественно опасными последствиями на территории Азербайджана, выявлял лиц, согласных на совершение терактов, привлекал их к совместной преступной деятельности, выполнял другие поручения для подготовки террористических провокаций.

В отношении Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста. Он привлечен к уголовной ответственности по статьям 274 (государственная измена), 28, 214.1 (подготовка к терроризму) и 281.3 (публичные призывы к антигосударственной деятельности по поручению иностранных организаций и их представителей) УК Азербайджана; Ровшан Амиров - по статьям 274 (государственная измена) и 281.3 (публичные призывы к антигосударственной деятельности по поручению иностранных организаций и их представителей) УК Азербайджана.