Байден боится

Президент США Джо Байден обеспокоен возможным проигрышем на президентских выборах в ноябре 2024 года, поэтому звонит бывшему главе Белого дома Бараку Обаме, чтобы посоветоваться. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По ее информации, по мере приближения президентских выборов Байден регулярно говорит с Обамой по телефону о предвыборной кампании. В свою очередь, Обама звонит высокопоставленным консультантам предвыборного штаба действующего президента и руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джеффу Зинтсу, чтобы обсудить стратегию и дать советы.

По словам одного из помощников Байдена, Обама "всегда беспокоился" о проигрыше Байдена, поэтому готов его поддержать. Так, по данным издания, еще в 2015 году, когда нынешний американский лидер хотел выставить свою кандидатуру против Дональда Трампа на состоявшихся в следующем году выборах, Байден был вынужден отказаться от этой идеи и уступить место Хиллари Клинтон, которую Белый дом считал более сильным кандидатом.