Украина останется без российских денег

Деньги решили оставить инвестфонду Euroclear, в котором хранится большинство российских активов, в качестве «буфера», чтобы оплачивать текущие и потенциальные судебные иски России и других стран.

Европейский союз решил не передавать Украине 5 млрд евро прибыли, полученной от замороженных российских активов за первые два года войны, сообщает Politico.

Когда Еврокомиссия в марте предложила использовать 90% доходов от замороженных российских активов для закупки оружия для Киева, она установила, что речь идет о прибыли, полученной только после 15 февраля 2024 года. А прибыль, полученная до этого момента, останется в Euroclear. Также финучреждение может бессрочно удерживать 3% выручки «для обеспечения эффективности своей работы». А также еще 10% от прибыли после февраля 2024 года для дополнительной гарантии.

Украина настаивает на получении этих средств, заявляя, что эта сумма эквивалентна году программы МВФ.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что не получал информацию о буфере в 5 миллиардов евро.

«Я никогда не слышал, что 5 миллиардов евро - это буфер для Euroclear. Это слишком большая сумма денег, чтобы быть буфером», - заявил он.