Шахин Мустафаев пришел в посольство России

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев посетил посольство России в Азербайджане и оставил запись в книге соболезнований в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Пресс-служба посольства сообщает, что Ш.Мустафаев выразил соболезнования послу России в Азербайджане Михаилу Евдокимову, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, погибли 139 человек.