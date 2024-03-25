Синоптики о погоде на завтра

В четверг, 28 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Прогнозируется северный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.