Арестованы напавшие на полицейский участок в Ереване

Суд общей юрисдикции Еревана принял решение арестовать двух мужчин, которые в воскресенье с гранатами напали на полицейский участок.

"Третий участник группы остается задержанным, он продолжает лечение в медицинском центре", - говорится в сообщении Следственного комитета республики.

Всем трем лицам предъявлено обвинение в терроризме, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов с целью совершения преступлений.

Напомним, что 24 марта вооруженные боевыми гранатами люди ворвались в полицейский участок в Ереване.