Арестованы напавшие на полицейский участок в Ереване
Суд общей юрисдикции Еревана принял решение арестовать двух мужчин, которые в воскресенье с гранатами напали на полицейский участок.
"Третий участник группы остается задержанным, он продолжает лечение в медицинском центре", - говорится в сообщении Следственного комитета республики.
Всем трем лицам предъявлено обвинение в терроризме, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов с целью совершения преступлений.
Напомним, что 24 марта вооруженные боевыми гранатами люди ворвались в полицейский участок в Ереване.