По их словам, некоторые чиновники могут лишиться своих постов, поскольку оказались неспособны адекватно отреагировать на предупреждения о грядущей атаке, которые поступали из США.

Президент России Владимир Путин может отправить в отставку высокопоставленных силовиков в ответ на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, в результате которого, по последним данным, 139 человек погибли и 360 пострадали. Перестановки могут затронуть руководство российских спецслужб, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российским властям.

В опалу к Путину, вероятно, попали глава ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор Росгвардии Виктор Золотов. Они присутствовали на совещании президента по теракту 25 марта, судя по видео, которое опубликовал Кремль. Однако их имена не включены в список участников на сайте Кремля, а их выступления (если они были) вырезали из почти 40-минутной записи мероприятия.

По словам источников Bloomberg, в Кремле были шокированы провалом российских силовых структур, которые не смогли предотвратить самый кровавый за два десятилетия теракт, несмотря на триллионное финансирование из федерального бюджета и беспрецедентное расширение полномочий по слежке за гражданами.

Непосредственно в здании «Крокуса» располагается отдел полиции «Павшино», сотрудники которого не пришли на помощь людям в момент атаки террористов, рассказывали источники «ВЧК-ОГПУ». Причем речь идет не о небольшом опорном пункте МВД, а о крупном отделе, который имеет свой паспортный стол, оружейную комнату, полностью укомплектован и патрулирует весь район Павшинской поймы. «Это позор, — сетует источник «ВЧК-ОГПУ». — Если бы эта группа полицейских пришла на помощь людям, попавшим в смертельную опасность, безусловно, они бы их спасли. Но сотрудники полиции просто испугались».

Специальные подразделения Росгвардии — СОБР и ОМОН — прибыли к горящему концертному залу лишь спустя час после вторжения террористов. При этом сама атака на безоружных людей длилась около 20 минут, после чего нападавшие сели в автомобиль и уехали.