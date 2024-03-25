Путин поручил создать российские игровые приставки

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня решить вопрос с производством в стране игровых приставок. Это следует из списка поручений, которые он дал в конце января.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», - говорится в поручении Путина. Ответственным за его выполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Осенью прошлого года Путин также потребовал перенести все онлайн-игры, в которые играют россияне, на российские серверы и на домен.ru. Также президент поручил проверить информацию в видеоиграх на соответствие российским законам и запустить мониторинг финансовых операций в них.

Помимо этого, правительство должно было разработать меры по развитию отечественного рынка и классификации видеоигр с учетом способа распространения, формата использования и содержащейся в них информации.

До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил президенту, что игровая индустрия уже обогнала рынок кино и музыки. В доказательство он привел цифры ВЦИОМа, согласно которым каждый четвертый (23%) россиянин регулярно играет в видеоигры. Путин в ответ на это заметил, что видеоигры должны воспитывать патриотизм в россиянах.

«Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма — тоже в хорошем смысле слова, не квасного, а такого широкого с гуманитарной точки зрения, основательного», — заявлял президент.

После начала войны в Украине в 2022 году свою продукцию в Россию перестали поставлять крупнейшие производители консолей и видеоигр для них — компании Sony Interactive Entertainment, Microsoft и Nintendo. Они также закрыли свои интернет-магазины для пользователей из России.