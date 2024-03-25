Жители Тавушской области знают, где «проходит линия» между Азербайджаном и Арменией, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

Он сказал, что «может показать на картах каждый метр армянской границы»: «По дороге в Грузию мы даже останавливались и показывали, где Азербайджан».

По его словам, в Армении и Тавушской области нет ни одного села, вокруг которого обсуждается вопрос о его сдаче кому-либо: «Сейчас мы в поисках людей, которые считают это территорией Армении. Я ищу тех людей, которые придут и докажут, что они находятся на территории Армении».