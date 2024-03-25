Пашинян: Принципы мира с Азербайджаном согласованы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую председателем группы дружбы Франция-Армения Национального собрания Франции Анн-Лоранс Петель.
Как сообщается, на встрече Пашинян коснулся подписания армяно-азербайджанского мирного договора и подчеркнул, что принципы договора согласованы в заявлении, сделанном в рамках четырехсторонней встречи, состоявшейся в Праге 6 октября 2022 года.
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