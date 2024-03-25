Бывшей участнице Pussy Riot дали 6 лет колонии

Бывший муниципальный депутат Басманного района Москвы и участница группы Pussy Riot Людмила (Люся) Штейн приговорена к шести годам и 15 дням колонии заочно за распространение «фейков» об армии, заявили в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Люсю Штейн по вышеупомянутой статье. Тогда ее объявили в международный розыск.

Поводом для возбуждения дела стали комментарии Штейн в соцсети Х 27 марта под видео, где якобы украинские военные стреляли по ногам пленным россиянам.

В июле 2022 года суд в Москве оштрафовал Штейн на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии из-за поста о российских солдатах, которые пришли бомбить чужие города и убивать людей.