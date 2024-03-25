Эрдоган об угрозе терроризма

Мир стал свидетелем совершенного в России террористического акта. Есть силы, пытающиеся устроить подобные теракты в Турции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Диярбакыре.

По его словам, Турция успешно борется с террористами, в том числе с террористической организацией PKK.

"Все еще есть силы, пытающиеся использовать террористов против нашей страны. Мы не можем этого допустить. Мы лишили PKK возможности передвигаться или предпринимать действия в пределах наших границ. Шаг за шагом мы берем под свой контроль территории за пределами наших границ. Мы готовы говорить обо всем со всеми, но наша дверь закрыта для террористов и тех, кто играет в политику под руководством террористической организации", - сказал Эрдоган.