Россия не даст Азербайджану и Армении заключить мир наш комментарий

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Официальный Баку вновь выразил обеспокоенность растущей военно-политической поддержкой Армении, оказываемой Западом. В последнем заявлении МИД Азербайджана указывается, что эта поддержка может «вызвать у Армении опасные иллюзии, подтолкнуть регион к новым военным столкновениям и помешать достижению долгосрочного мира на Южном Кавказе».

Данное заявление было сделано в преддверии трехстороннего саммита США, Евросоюза и Армении, который должен состояться 5 апреля в Брюсселе.

Повестка дня предстоящего саммита, в котором примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Армении Никол Пашинян, не разглашается. Согласно заявлениям из Брюсселя и Вашингтона, цель саммита - проведение дискуссий о «повышении устойчивости Армении».

Блинкен с Урсулой едут к Пашиняну

На вчерашнем брифинге в Вашингтоне Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента США, отказался комментировать повестку саммита.

«Я не буду говорить об этом подробно, скажу лишь, что в каждом взаимодействии с правительствами Армении и Азербайджана наша цель заключается в том, чтобы побудить их работать над преодолением разногласий для достижения прочного и продолжительного мирного соглашения», - отметил Миллер.

Очевидно, что на саммите в Брюсселе будут обсуждаться пути предоставления Армении, пытающейся «рокироваться» в сторону Запада, определенных военно-политических и экономических гарантий.

В настоящее время Ереван, не застрахованный от возможных «карательных мер» Москвы, воздерживается от выхода из сферы влияния России, ОДКБ и Евразийского экономического союза. В данном случае предусмотрительность официального Еревана полностью оправдана, поскольку российские официальные лица неоднократно предупреждали: если Армения останется верной прозападному курсу, ее ждут «тяжелые последствия», включая потерю государственности.

Вашингтон полностью поддерживает политику дистанцирования Еревана от Москвы, но при этом не уточняет, какие именно гарантии безопасности она может ему предоставить

На днях влиятельная военно-стратегическая исследовательская компания RAND Corporation, являющаяся подрядчиком Пентагона, заявила, что в сложившейся ситуации у Вашингтона нет реальных возможностей предоставить Армении гарантии безопасности. В то же время компания RAND призвала администрацию США усилить поддержку Армении и, в частности, начать прямые поставки оружия в эту страну.

В Госдепартаменте США уже отреагировали на данные рекомендации. Отвечая на запрос радиостанции «Голос Америки» о положениях, содержащихся в публикации RAND Corporation, во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Соединенные Штаты поддерживают дальнейшее демократическое развитие, суверенитет, независимость и территориальную целостность всех государств Южного Кавказа. Это - основной принцип политики США во всем регионе, и именно с этой целью мы расширяем взаимодействие с Арменией в рамках широкомасштабных отношений».

Заявляя также о полной поддержке «любого добросовестного сотрудничества, способного принести мир и стабильность странам Южного Кавказа», официальный представитель Госдепа добавил: «Мы стали свидетелями продолжающейся разрушительной агрессии России против Украины, оккупации суверенной территории Грузии, а также дестабилизирующих действий Москвы в регионе и во всем мире. Поэтому мы не можем рассматривать Россию как надежного, добросовестного союзника и партнера на Южном Кавказе или где-либо еще».

Оказывая Армении поддержку, Запад рассчитывает таким образом, используя Ереван в качестве плацдарма, вытеснить Россию из Южного Кавказа и добиться достижения регионального мира без участия Москвы

Таким образом, США не считают Россию надежным и добросовестным партнером или союзником не только Армении, но и других стран региона. Другими словами, Вашингтон полностью поддерживает политику дистанцирования Еревана от Москвы, но при этом не уточняет, какие именно гарантии безопасности она может ему предоставить. Именно этот вопрос и станет главной темой трехстороннего саммита в Брюсселе. В этой связи официальный Баку не может не беспокоить ситуация, при которой Запад предоставит Армении гарантии политической и военно-технической поддержки, после чего процесс достижения мира на Южном Кавказе станет еще более проблематичным.

Почему же военно-политическая поддержка, которую Запад может оказать Армении, служит нестабильности, а не миру в регионе?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Оказывая Армении поддержку, Запад рассчитывает таким образом, используя Ереван в качестве плацдарма, вытеснить Россию из Южного Кавказа и добиться достижения регионального мира без участия Москвы.

Возможно, в Вашингтоне или в Брюсселе искренне верят, что если Армения и Азербайджан воспользуются историческим шансом и подпишут мир под гарантии Запада, но без участия России, то в регионе будет обеспечен долгосрочный мир и стабильность.

Но эта точка зрения как минимум наивна, ибо абсолютно не учитывает реалии жесткой геополитической конкуренции на Южном Кавказе.

Если же Брюссель и Вашингтон по-прежнему заинтересованы выступать в переговорах между Азербайджаном и Арменией в роли нейтральных посредников, то военно-политическая поддержка одной из сторон, а также попытки задействовать определенные рычаги давления на другую сторону резко подрывают доверие к самой идее «нейтрального» посредничества

Совершенно очевидно, что наращивание Западом военно-политической поддержки Армении якобы в интересах достижения мира между Арменией и Азербайджаном, приведет лишь к усилению сопротивления со стороны России и Ирана, стремящихся сохранить традиционные рычаги влияния на Южном Кавказе. Что, в свою очередь, чревато опасной нестабильностью в регионе и новыми кровопролитными столкновениями.

Россия традиционно рассматривает Южный Кавказ как зону своего влияния и стремится в любой форме устранить присутствие Запада в этом регионе. Вот почему мир под гарантии США и ЕС совершенно не нужен России. Официальная Москва периодически повторяет, что достижение мира между Азербайджаном и Арменией возможно только в рамках трехсторонних соглашений, достигнутых с участием России.

Если же Брюссель и Вашингтон по-прежнему заинтересованы выступать в переговорах между Азербайджаном и Арменией в роли нейтральных посредников, то военно-политическая поддержка одной из сторон, а также попытки задействовать определенные рычаги давления на другую сторону резко подрывают доверие к самой идее «нейтрального» посредничества. В результате несбалансированная политика Запада в отношении Армении и Азербайджана наносит удар и по перспективам продолжения мирных переговоров в брюссельском или вашингтонском форматах.

Другими словами, военно-политическая поддержка Армении никоим образом не служит продвижению мирного процесса. А замедление мирного процесса, в свою очередь, усиливает риск новых военных столкновений.