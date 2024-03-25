Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:31

Официальный Баку вновь выразил обеспокоенность растущей военно-политической поддержкой Армении, оказываемой Западом. В последнем заявлении МИД Азербайджана указывается, что эта поддержка может «вызвать у Армении опасные иллюзии, подтолкнуть регион к новым военным столкновениям и помешать достижению долгосрочного мира на Южном Кавказе». Данное заявление было сделано в преддверии трехстороннего саммита США, Евросоюза и Армении, который должен состояться 5 апреля в Брюсселе. Повестка дня предстоящего саммита, в котором примут участие госсекретарь США Энтони Блинкен, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Армении Никол Пашинян, не разглашается. Согласно заявлениям из Брюсселя и Вашингтона, цель саммита - проведение дискуссий о «повышении устойчивости Армении».

На вчерашнем брифинге в Вашингтоне Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента США, отказался комментировать повестку саммита. «Я не буду говорить об этом подробно, скажу лишь, что в каждом взаимодействии с правительствами Армении и Азербайджана наша цель заключается в том, чтобы побудить их работать над преодолением разногласий для достижения прочного и продолжительного мирного соглашения», - отметил Миллер. Очевидно, что на саммите в Брюсселе будут обсуждаться пути предоставления Армении, пытающейся «рокироваться» в сторону Запада, определенных военно-политических и экономических гарантий. В настоящее время Ереван, не застрахованный от возможных «карательных мер» Москвы, воздерживается от выхода из сферы влияния России, ОДКБ и Евразийского экономического союза. В данном случае предусмотрительность официального Еревана полностью оправдана, поскольку российские официальные лица неоднократно предупреждали: если Армения останется верной прозападному курсу, ее ждут «тяжелые последствия», включая потерю государственности.

На днях влиятельная военно-стратегическая исследовательская компания RAND Corporation, являющаяся подрядчиком Пентагона, заявила, что в сложившейся ситуации у Вашингтона нет реальных возможностей предоставить Армении гарантии безопасности. В то же время компания RAND призвала администрацию США усилить поддержку Армении и, в частности, начать прямые поставки оружия в эту страну. В Госдепартаменте США уже отреагировали на данные рекомендации. Отвечая на запрос радиостанции «Голос Америки» о положениях, содержащихся в публикации RAND Corporation, во внешнеполитическом ведомстве заявили: «Соединенные Штаты поддерживают дальнейшее демократическое развитие, суверенитет, независимость и территориальную целостность всех государств Южного Кавказа. Это - основной принцип политики США во всем регионе, и именно с этой целью мы расширяем взаимодействие с Арменией в рамках широкомасштабных отношений». Заявляя также о полной поддержке «любого добросовестного сотрудничества, способного принести мир и стабильность странам Южного Кавказа», официальный представитель Госдепа добавил: «Мы стали свидетелями продолжающейся разрушительной агрессии России против Украины, оккупации суверенной территории Грузии, а также дестабилизирующих действий Москвы в регионе и во всем мире. Поэтому мы не можем рассматривать Россию как надежного, добросовестного союзника и партнера на Южном Кавказе или где-либо еще».

Таким образом, США не считают Россию надежным и добросовестным партнером или союзником не только Армении, но и других стран региона. Другими словами, Вашингтон полностью поддерживает политику дистанцирования Еревана от Москвы, но при этом не уточняет, какие именно гарантии безопасности она может ему предоставить. Именно этот вопрос и станет главной темой трехстороннего саммита в Брюсселе. В этой связи официальный Баку не может не беспокоить ситуация, при которой Запад предоставит Армении гарантии политической и военно-технической поддержки, после чего процесс достижения мира на Южном Кавказе станет еще более проблематичным. Почему же военно-политическая поддержка, которую Запад может оказать Армении, служит нестабильности, а не миру в регионе? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Оказывая Армении поддержку, Запад рассчитывает таким образом, используя Ереван в качестве плацдарма, вытеснить Россию из Южного Кавказа и добиться достижения регионального мира без участия Москвы. Возможно, в Вашингтоне или в Брюсселе искренне верят, что если Армения и Азербайджан воспользуются историческим шансом и подпишут мир под гарантии Запада, но без участия России, то в регионе будет обеспечен долгосрочный мир и стабильность. Но эта точка зрения как минимум наивна, ибо абсолютно не учитывает реалии жесткой геополитической конкуренции на Южном Кавказе.