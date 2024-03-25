Для экс-ректора азербайджанского университета запросили 15 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего ректора университета «Тяфяккюр» Мушвига Атакишиева, а также Самира и Даяната Гулиевых, обвиняемых в убийстве проректора учебного заведения Тариэля Ахмедова по заказу Атакишиева.

Как сообщает haqqin.az, государственный обвинитель Джовдат Мехралиев, выступая на процессе, просил приговорить каждого из обвиняемых к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Стороне защиты дали время подготовиться к выступлению. Судебный процесс продлится до 6 апреля.

Согласно материалам следствия, Даянат Гулиев в апреле этого года был привлечен к ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса по делу об умышленном убийстве 16 сентября 2011 года проректора университета Тариэля Ахмедова.

В результате многочисленных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно Генпрокуратурой, МВД и Пенитенциарной службой Минюста, были получены доказательства совершения преступления на основе заказа.

В ходе следствия были выявлены серьезные подозрения в том, что Атакишиев, который на момент совершения преступления занимал должность ректора указанного учебного заведения, а в настоящее время является исполнительным директором Института экономики Министерства науки и образования Азербайджана и председателем докторского диссертационного совета в области экономических наук при Институте экономики, посчитал, что Тариэль Ахмедов чинит препятствия его пребыванию на посту ректора, наносит вред деловой репутации. По этой причине за денежное вознаграждение он решил заказать своему родственнику Даянату Гулиеву убийство Ахмедова. Также установлены обоснованные подозрения в том, что соучастником Гулиева стал его односельчанин Самир Гулиев.

Мушвиг Атакишиев (заказчик) и Самир Гулиев (исполнитель) проходят по делу в качестве обвиняемых по статье 120.2.5 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму) УК Азербайджана.