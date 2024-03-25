Патриарх Кирилл о мигрантах и знании русского языка

Россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям, а также знания русского языка, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Многие считают угрозой миграцию, но угроза заключается не просто в миграции, а в нежелании части мигрантов уважать культуру той страны, куда они прибыли работать. Вокруг нас живут братские народы, с которыми мы всегда стремились выстраивать добрососедские отношения, понимая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в ряде стран бывшего Советского Союза.

Мы, вместе с тем, имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям, культуре со стороны тех, кто из этих стран приезжает в Россию. Ну а в случае их постоянного проживания в России, я думаю, законные требования - знание языка, ну и наших традиций, уважение к этим традициям», - сказал патриарх на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора.