Поляки хотят скрыться от войны в Испании

По словам руководителя агентства недвижимости CasaViva Альфредо Искьердо, работы у его сотрудников очень много. Количество клиентов из Польши увеличилось втрое, часть потенциальных покупателей ищет жилье в Испании из-за войны в Украине, другие покупатели ищут дом из-за высоких цен на жилье в Варшаве.

Он отмечает, что клиенты делятся на три группы: состоятельные граждане, пенсионеры, вырастившие детей и отложившие деньги, и молодые люди, которые начали обращаться в агентство после начала войны в Украине. По его словам, последняя категория имеет самый скромный бюджет — до 150 тысяч евро.

Агент приводит пример актуального предложения на рынке недвижимости в Испании: цена за квадратный метр составляет примерно 2,4 тысячи евро (примерно 10,3 тысячи злотых), тогда как квадратный метр в Варшаве стоит около 17,2 тысячи польской национальной валюты.

«Рост за последние два года очевиден, но в начале этого года он усилился, что, вероятно, связано с новостями из Украины. Все чаще появляется информация, что война может прийти к нам. Половина клиентов признается в беседах с нами, что они думают о двух вещах: как безопасно вложить деньги и куда бежать в случае войны», — заявил представитель польского агентства недвижимости 75properties Себастьян Павлак, продающий жилье в Испании.