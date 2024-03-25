В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) дан старт «Дням науки».

Выступивший на открытии мероприятия ректор UNEC профессор Адалат Мурадов отметил, что «День науки» учрежден в Азербайджане по распоряжению президента страны Ильхама Алиева. Ректор дал подробную информацию о проделанной в UNEC работе, связанной с научной деятельностью.

Он отметил, что количество статей, опубликованных в Scopus, в 2023 году выросло в 103 раза по сравнению с 2014 годом и достигло 411. Количество ссылок в базе данных «Scopus» увеличилось в 46 раз и достигло 693. Он отметил, что UNEC является лидером в стране по количеству статей, опубликованных в журналах квартилью Q1. Ученые UNEC написали статьи совместно с учеными из 76 зарубежных стран.

По сравнению с 2014 годом количество статей в базе данных Web of Science увеличилось в 59 раз, а количество ссылок на статьи в 1673 раза.

UNEC занял первое место в рейтинге SCimago. В области «Экономика, эконометрика и финансы» он поднялся на 691-е место в мире и 33-е место в Восточной Европе.

Ректор отметил, что в UNEC в соответствии с поручением главы страны состоялось первое общественное обсуждение на тему «Наступит ли будущее само?». Он отметил, что первая дискуссия, посвященная культурным, научным и идеологическим целям будущего, прошла под названием «Будущее – это не век, а произведение!».

Затем проректор по науке UNEC доцент Фариз Ахмедов выступил с докладом на тему «Современное состояние науки в UNEC: стратегии новой эпохи» и довел до сведения статистические данные, связанные с научной деятельностью в университете.

Отметим, что 27 марта - 04 апреля объявлены в UNEC как «Дни науки». В «Дни науки» обсуждались современное состояние науки в UNEC, актуальные темы новой эры экономической науки, укрепление потенциала исследовательских центров UNEC и привлечение заказных научно-исследовательских работ, индексация научных журналов и материалов конференций в международных научных базах данных, расширение возможностей исследователей по использованию цифровых ресурсов в библиотечно-информационном центре, текущее состояние лабораторий UNEC и возможности аккредитации, совершенствование деятельности диссертационных советов и научных семинаров, пути повышения качества магистерских и докторских диссертаций.

В то же время пройдут презентации о лауреатах Нобелевской премии по экономике 2023 года, будут проведены тренинги по правилам подачи заявок на международные грантовые проекты и их управления.