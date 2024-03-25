После того как последний раунд переговоров в Дохе провалился, Израиль и США передали целый ряд сообщений Египту и Катару, требуя оказать давление на ХАМАС и другие палестинские группировки, чтобы те поскорее пошли на заключение сделки, обменяв заложников на палестинских заключенных. Об этом сообщает со ссылкой на египетские источники связанное с «Хезболлой» ливанское издание «Аль-Ахбар».

Израиль твердо заявил египетским посредникам, что больше не пойдет ни на какие новые уступки ради достижения прогресса в переговорах.

При этом был сделан намек на то, что операция ЦАХАЛ в Рафахе начнется после трехдневного праздника Ид эль-Фитр, который завершает месяц Рамадан и длится с вечера 9 по 12 апреля. Согласно источнику, это случится в апреле или, самое позднее, в начале мая. Операции будет предшествовать подготовка.

Ожидается, что операция «займет от 4 до 8 недель максимум», ее целями станут ликвидация ХАМАСа и освобождение всех заложников.

Согласно публикации ливанского издания, перед операцией Израиль эвакуирует район за районом Рафаха в сторону центральной части сектора, обозначая каждому кварталу конечную точку прибытия. При этом каждая группа беженцев будет проверяться с воздуха и на земле, чтобы убедиться, что, смешавшись с толпой, боевики не попытаются вывести из города заложников.

Израильские переговорщики сообщили египтянам, что сделали выводы из своих прошлых ошибок, когда жителям населенных пунктов севера разрешалось одновременно массой эвакуироваться в сторону Рафаха. На этот раз контроль за беженцами будет более строгим, чтобы гарантировать, что боевики не попытаются скрыться.

Египтяне в ответ предупредили, что предостерегли Израиль от проведения операции в Рафахе, так как она может привести к эскалации не только в секторе Газа, но и во всем регионе.

Египтяне выразили опасение по поводу боевых действий в районе Филадельфийского коридора, границы Египта и сектора Газа. Израильская группа заверила их, что Каир будет заранее уведомлен для координации действий в приграничных районах, учитывая ввод туда боевой техники.

Издание сообщает, что в середине прошлой недели Израиль обратился с просьбой установить прямой контакт между канцелярией премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, однако последний «подтвердил свой отказ от официального контакта в свете сложившихся обстоятельств».