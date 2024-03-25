Агаларовы направили 100 млн пострадавшим в теракте

Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева открыл сбор для помощи пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Владелец компании Сrocus Group Араз Агаларов и его сын, бизнесмен и музыкант Эмин первыми сделали пожертвование, его сумма составила 100 млн рублей, цитирует ТАСС сообщение фонда.

«Компания Crocus Group и фонд Муслима Магомаева окажут помощь пострадавшим в чудовищном теракте в «Крокус Сити Холле». Первые пожертвования на общую сумму 100 млн рублей сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин, президент Agalarov Development», - сказано в публикации.

Отмечается, что средства пойдут на адресную поддержку семей пострадавших в теракте 22 марта зрителей и сотрудников концертного зала, в том числе на реабилитацию, восстановление, лечение и другие нужды. Отчетность по всем потраченным средствам будет публиковаться на сайте фонда. Желание внести свой вклад уже высказали партнеры компании, друзья семьи Агаларовых и артисты, выступавшие на сцене концертного зала. В ближайшее время начнет работу колл-центр для обработки заявок.

Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева учрежден в 2010 году. Фонд организует благотворительные проекты и мероприятия, оказывает адресную финансовую помощь нуждающимся лицам и организациям. Его учредителем выступает АО «Крокус интернешнл».