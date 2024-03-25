Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 18:17

В беседе президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина по поводу трагедии в Crocus City Hall, помимо слов соболезнований и ответной благодарности за проявленную солидарность, обращает на себя внимание фраза президента Путина о "необходимости продолжить совместные усилия в борьбе с терроризмом". Собственно, эта задача вытекает не только из необходимости практического взаимодействия в духе стратегического партнёрства, но и как твердое стремление сохранить в странах внутриполитическую стабильность.

Была же предыстория… Напомним, что в период с 1999 по 2001 годы Россия и Азербайджан уже сталкивались с подобными вызовами в своём приграничье, на Северном Кавказе, где действовало террористическое подполье, атаковавшее территорию РФ. К счастью, вылазки террористов были удачно купированы. В частности, Министерством национальной безопасности Азербайджана была прекращена деятельность организации "Альхарамейн", щедро финансировавшая чеченские вооруженные формирования. Пресекли также работу "благотворительного" общества "Международный гуманитарный призыв", лидеры и функционеры которого были выдворены за пределы Азербайджана. Совместными усилиями МНБ и МВД Азербайджана были арестованы и выданы России десять террористов-ваххабитов, в том числе исполнители теракта в Буйнакске. Напомним, что взрыв дома, в котором жили семьи российских военнослужащих, был одним из серии терактов, осуществлённых в российских городах с 4 по 16 сентября 1999 года. По данным следствия, все они были организованы и профинансированы Эмиром аль-Хаттабом и Абу Умаром - руководителями фундаменталистского формирования "Исламский институт Кавказ".

Практической фиксацией взаимодействия российских и азербайджанских спецслужб стало положение об «Антитеррористическом центре СНГ», который стал значимым элементом коммуникации между аналогичными структурами постсоветского региона. И вот теперь эта опасность бумерангом возвращается. С начала марта в Турции прошла серия арестов "по линии ИГИЛ" (9 марта были задержаны больше тридцати участников нескольких ячеек, за которыми велось наблюдение). Комментируя эту проблему, турецкие СМИ пишут об угрозах безопасности в канун и в ходе муниципальных выборов 31 марта. Впрочем, как выясняется, цели экстремистов находятся не только в самой Турции, но и за ее пределами. Так, вчера было опубликовано сообщение об аресте ещё нескольких десятков боевиков вооруженного подполья. Только в наступившем году турецкие правоохранители задержали в тридцати провинциях страны по подозрению в причастности к ИГИЛ в общей сложности 147 человек. Подобные аресты происходили и в прошлом, однако ощутимый рост численности экстремистов – это уже тенденция, возникшая после краха операции США в Афганистане.

Московский участок общего фронта На совещании с руководителями правительства, спецслужб и правоохранительных органов РФ Владимир Путин достаточно прямо сформулировал вопросы. "Понятно, чьими руками было совершено злодеяние, - сказал президент РФ. - Но нас интересует, кто заказчик? Например, действительно ли радикальные и даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня, в частности, за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта?". Очевидно, что организаторы удара по Crocus рассчитывали среди прочего такие возможные последствия в России, как: - демонизация ислама в массовом сознании городского обывателя; - демонизация российской миграционной политики и безвизового пространства СНГ/ЕАЭС; - демонизация в целом "пояса соседей" Центральной Азии. В последние дни во многих комментариях внимание фокусируется на диссонансе между дружеской по отношению к РФ позиции правящих элит Центральной Азии, в частности Таджикистана, и тем, что этот регион постепенно становится источником угроз в ежедневном, социально-бытовом плане (здесь возникает пространство для обоснования энергии взаимных погромов). Не говоря уже о том, что сразу всплывают тезисы, знакомые по аналогичным ситуациям в прошлом. Например, о необходимости закрытия границ России и выдворения мигрантов.

Но если в 2000-е и в 2010-е годы это касалось экономического регулирования и, отчасти, политики, то сегодня это, пожалуй, уже вопрос выживания. Отказ от миграционной подпитки и создание барьеров для малого и среднего бизнеса из региона СНГ ставит под удар решение задач инфраструктурного развития (в частности, нехватка рабочих рук), рискует сузить пространство "шлюзов" для импорта товаров и комплектующих, в том числе стратегических и, наконец, ставит под удар развитие общей евразийской идентичности. Российский изоляционизм для системы управления — это известная всем точка "рисков и уязвимости". Власти это хорошо понимают, поскольку уже проходили через аналогичные ситуации. Тем не менее, заказчики теракта в концертном зале имени Муслима Магомаева рассчитывали, в том числе, и на такую реакцию. Целью была не только Россия Характерная деталь: турецкие СМИ предполагают, что события в Москве — это эпизод первых атак, которые могут захлестнуть страны "третьего пути" в Евразии, не присоединившиеся к антироссийским санкциям и в то же время придерживающиеся нейтральной позиции в российско-украинской войне. В частности, это Турция. Поскольку активизация ИГИЛ станет для США поводом увеличить финансирование и помощь силам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. В свою очередь, вероятность нарастания угроз терроризма в Центральной Азии может привести к внутриполитической дестабилизации в поясе стран региона, на что органы безопасности, безусловно, будут реагировать превентивно. Скорее всего, по всей Центральной Азии пройдет волна арестов, в том числе старых ячеек экстремистов. Известно, что подобные зачистки "идейных подвалов" вооруженных групп периодически проводятся. За несколько дней до трагедии в Красногорске в Баку с рабочим визитом находился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - ключевая фигура по расследованию событий в Crocus City.