Беспилотник врезался в здание МВД в Белгороде

В Белгороде беспилотник упал на здание областного МВД. О взрыве сообщили очевидцы. Позже эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате инцидента пострадала женщина.

«Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки... В результате взрыва в здании выбиты окна на 3-м и 4-м этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы», – отметил Гладков.