По Харькову авиабомбой, по Николаеву - «Искандером»: есть жертвы обновлено 20:20
Число пострадавших в результате российского удара по Харькову возросло до 16, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
«Число пострадавших возросло до 16 человек. По предварительным данным, сегодня враг впервые нанес по Харькову удар именно управляемым боеприпасом большого калибра», — заявил он.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что среди пострадавших — четверо детей.
Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что «по Харькову ударили авиабомбами - впервые с 2022 года. Авиацию для удара по жилым кварталам Харькова россияне не использовали уже два года». «По информации, которая проверяется, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250», - сказал Болвинов.
По его данным, есть два попадания: первое - по общеобразовательной школе, второе - посреди жилых домов.
По информации ГСЧС, в результате атаки повреждены два пятиэтажных и четырехэтажный жилые дома, а также три автомобиля.
В Николаеве в результате российского удара пострадали восемь человек, все гражданские, сообщил мэр города Александр Сенкевич. По предварительным данным украинских властей, удар был нанесен баллистической ракетой «Искандер-М».
* * * 18:45
Российские войска днем 27 марта обстреляли Харьков, местные власти сообщают о погибших и раненых.
«Удар по жилому микрорайону Харькова в многоквартирных домах. Есть погибшие и раненые», — написал мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также сообщил, что россияне нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова. По его данным, предварительно есть пострадавшие, повреждена гражданская жилищная инфраструктура.
Чуть позже Терехов сообщил, что при ударе по Харькову погиб один человек, не менее 10 пострадали. Четверо из них дети. По его словам, сильно повреждены жилые пятиэтажные дома, также пострадал институт неотложной хирургии.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что российские военные обстреляли город Никополь. «Их очередной жертвой стал 55-летний мужчина. Он попал во вражеский артобстрел», — утверждает Лысак. По его данным, повреждены частные дома, хозяйственная постройка, линия электропередачи.
Никополь находится на Днепре, другой берег реки оккупирован российскими войсками. Город регулярно подвергается обстрелам.
Также российские войска нанесли удар баллистической ракетой по Николаеву.