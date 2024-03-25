Число пострадавших в результате российского удара по Харькову возросло до 16, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Число пострадавших возросло до 16 человек. По предварительным данным, сегодня враг впервые нанес по Харькову удар именно управляемым боеприпасом большого калибра», — заявил он.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что среди пострадавших — четверо детей.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов заявил, что «по Харькову ударили авиабомбами - впервые с 2022 года. Авиацию для удара по жилым кварталам Харькова россияне не использовали уже два года». «По информации, которая проверяется, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250», - сказал Болвинов.

По его данным, есть два попадания: первое - по общеобразовательной школе, второе - посреди жилых домов.

По информации ГСЧС, в результате атаки повреждены два пятиэтажных и четырехэтажный жилые дома, а также три автомобиля.

В Николаеве в результате российского удара пострадали восемь человек, все гражданские, сообщил мэр города Александр Сенкевич. По предварительным данным украинских властей, удар был нанесен баллистической ракетой «Искандер-М».