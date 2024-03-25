Заявление МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осуждает и отвергает необоснованные претензии в отношении Азербайджана, содержащиеся в отчете «Углубление отношений ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе», подготовленном группой «Сеть друзей Армении», которую возглавляет бывший премьер-министр Дании, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«В отчете искажены все факты, а клеветнический характер и совершенно необоснованные положения отчета являются составной частью грязной кампании против Азербайджана. Эти пункты вызывают серьезные вопросы относительно отчета, который якобы направлен на углубление отношений между Арменией и Европейским Союзом. На самом деле это не что иное, как абсурдная пропаганда», - сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя претензии, содержащиеся в отчете.

По словам Гаджизаде, публикация отчета в преддверии трехсторонней конференции США-ЕС-Армения, которая состоится 5 апреля, вышеупомянутой армянской лоббистской группой… раскрывает истинные цели указанного отчета и подписавших его бывших официальных лиц.

«Финансовые документы из открытых источников свидетельствуют о том, что Андерс Фог Расмуссен продолжает злоупотреблять своим статусом бывшего генерального секретаря НАТО, чтобы продвигать свою лоббистскую компанию Rasmussen Global и предоставлять сомнительные услуги по лоббированию и влиянию. Правительство Республики Армения, являясь ее клиентом, потратило сотни тысяч долларов США на этот отчет, который был одобрен без особых раздумий», - сказал Гаджизаде.

Пресс-секретарь МИД указал, что некоторые из соавторов отчета, в котором Азербайджан обвиняется в «угрозе территориальной целостности и суверенитету Армении», являлись непосредственными свидетелями оккупации и этнических чисток, совершенных в отношении Азербайджана Арменией, которую они с большим энтузиазмом защищают.

«Мы твердо убеждены, что указанная односторонняя позиция, а также игнорирование всех имеющихся фактов не только подталкивают реваншистские группы в Армении к более радикальной позиции против Азербайджана, но и создают в обществе иллюзию, что Запад поддерживает неконструктивную позицию Армении в мирном процессе», - сказал он.

Гаджизаде отметил, что пропагандистские кампании, финансируемые правительством Армении, еще раз демонстрируют неискренность армянской стороны к региональной мирной повестке.

«Проведение дорогостоящих и бессмысленных клеветнических кампаний через определенных ограниченных в мировоззрении политиков, включая европейские институты, такие как Европарламент и Парламентская ассамблея Совета Европы, не способствует региональной стабильности и усилиям по строительству мира. Вместо этого правительство Армении и армянские лоббистские группы должны сосредоточиться на продвижении мирной повестки в регионе», - сказал представитель МИД Азербайджана.