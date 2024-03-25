Захарова об истинной цели Франции на Кавказе

Будущее Южного Кавказа является для Парижа инструментом для поддержания собственного благополучия и сохранения реноме, в том числе на фоне гибридной войны с Россией и провалов на Африканском континенте. Так заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов.

По словам Захаровой, «присутствие Франции в регионе Южного Кавказа - это попытка собирать информацию разведывательного характера, следить за государствами региона, не дать возможности реализоваться тем мирным договоренностям, которые были достигнуты между нашими (Азербайджан, Армения, Россия – ред.) странами, в том числе и экономического характера».

Официальный представитель МИД считает, что, если бы истинная цель Франции заключалась в мире и безопасности, то она сделала бы все для того, чтобы договоренности, достигнутые с 2021 года между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, были реализованы.

По словам Захаровой, наивно полагать, что Франция готова или способна обеспечить безопасность Южного Кавказа.