«Не сработает»: Нетаньяху сигнализировал ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его решение не посылать делегацию в США для консультаций по Газе было сигналом для ХАМАС, что Израиль не поддастся давлению в свете утверждения в Совете Безопасности ООН резолюции по прекращению огня в секторе Газа.

«Мое решение не отправлять делегацию в Вашингтон после принятия резолюции [Совета Безопасности ООН] было указанием ХАМАС не рассчитывать на это [международное] давление, оно не сработает», - сказал глава израильского Кабмина на встрече с американским сенатором Риком Скоттом в Иерусалиме. Заявления Нетаньяху приводит ТАСС.

«Надеюсь, это послание было ими [движением ХАМАС] понято», - добавил Нетаньяху.

По мнению израильского премьера, «решение США [не накладывать вето на резолюцию] в Совете Безопасности было очень, очень плохим шагом». «Хуже всего то, что это побудило ХАМАС занять жесткую позицию [на переговорах] и поверить в то, что международное давление не позволит Израилю освободить заложников и уничтожить ХАМАС», - добавил он.

19 марта газета Yedioth Ahronoth сообщила, что Нетаньяху по просьбе президента США Джо Байдена на текущей неделе направит в Вашингтон министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера и главу Совета национальной безопасности Цахи Ханегби для обсуждения вопросов, связанных с ожидаемой военной операцией в городе Рафах. 25 марта Нетаньяху решил не направлять делегацию Израиля в США после того, как Вашингтон не наложил вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан без обязательного освобождения удерживаемых в палестинском анклаве заложников. В канцелярии главы Кабмина Израиля тогда же отметили, что «США отошли от своей последовательной позиции в Совете Безопасности, где всего несколько дней назад увязывали прекращение огня с освобождением заложников».