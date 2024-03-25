Мария Захарова о фейке про Азербайджан и Украину

Азербайджанская сторона официально опровергла сообщение о поставках оружия в Украину. Об этом армянскому журналисту, который задал вопрос на брифинге о якобы поставках Азербайджаном оружия в Украину, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит АзерТАдж.

По словам Захаровой, все сведения о потенциальных поставках оружия в Украину тщательно проверяются профильными российскими ведомствами, обсуждаются с этими странами.

«Обратите внимание, что азербайджанская сторона официально опровергла упомянутое сообщение. Еще раз напомню, что мы находимся в тесном контакте и по этому вопросу в том числе», - сказала представитель МИД РФ.

Напомним, ранее Министерство оборонной промышленности Азербайджана назвала фейком и дезинформацией сообщения о том, что Азербайджан якобы отправляет военную продукцию в Украину. В ведомстве заявили, что «попытки распространения подобных ложных и неправдивых новостей на армянских телеграм-каналах уже предпринимались. Эта новость не имеет под собой никаких оснований, и ее не следует воспринимать всерьез. Азербайджан не отправлял никакой военной продукции в указанном направлении».