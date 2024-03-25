9 медалей от азербайджанских боксерш
В Баку прошли финальные бои международного турнира среди женщин-боксеров «Великий Шелковый путь».
В решающем матче золотые медали завоевали две спортсменки сборной Азербайджана. Марджана Савриева уверенно одолела партнершу по команде Гюнель Рагимову, а Зейнаб Рагимова — Шахину Нематову из Узбекистана. Серебряные медали завоевали Мехпара Мамедова и Лала Намазлы.
В целом женская сборная Азербайджана завершила «Великий Шелковый путь» с 2 золотыми, 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями.
Отметим, что соревнования боксеров-мужчин, в которых участвует 121 спортсмен из 11 стран, завершатся 28 марта.