Экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал видео, на котором призвал сторонников купить Библию «Боже, благослови США». Это происходит на фоне предвыборной кампании и финансовых затрат из-за судебных дел, пишет агентство АР.

«Со Страстной неделей! Заставим Америку снова молиться. Поскольку мы приближаемся к Страстной пятнице и Пасхе, я призываю вас приобрести экземпляр Библии «Боже, благослови США», — написал Трамп, направив сторонников на веб-сайт, где книга продается за 59,99 долларов.

На сайте Библии отметили, что продукт «не является политическим и не имеет ничего общего ни с одной политической кампанией».

«Всем американцам нужна Библия дома, и у меня их много. Это моя любимая книга», — сказал Трамп на видео.

Сейчас против Трампа ведут четыре уголовных дела вместе с рядом гражданских обвинений.

В понедельник, 25 марта, апелляционный суд Нью-Йорка согласился отложить взыскание с Трампа более 454 миллионов долларов, которые он задолжал по приговору по делу о гражданском мошенничестве. Вместо этого он должен заплатить 175 миллионов долларов в течение 10 дней. Трамп уже внес залог в размере 92 миллионов долларов по делу о клевете, которое возбудила писательница Джин Кэрролл из-за сексуального насилия экс-президента, говорится в материале.

Трамп остается популярным среди белых евангельских христиан, которые являются одними из его самых ярых сторонников.