Эрдоган сказал, что будет этим летом

Турция к лету обеспечит полную безопасность своей границы с Ираком, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в городе Батман на юго-востоке страны.

«Присутствию сепаратистской организации [РПК] на наших землях пришел конец. К лету этого года мы обеспечим безопасность нашей границы с Ираком», - сказал президент Турции, которого цитирует ТАСС.

«Пока мы находимся у власти, никому не удастся вернуть прежние темные дни. Никто не сможет манипулировать Турцией, используя террористические организации», - добавил Эрдоган.

В Турции активно обсуждается возможность проведения крупной трансграничной военной операции в Ираке и на севере Сирии против РПК. По ее итогам в Ираке планируется создать зону безопасности на глубину до 40 км. Аналогичная зона может быть создана и на севере Сирии.