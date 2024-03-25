Латвия высылает российского дипломата
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш принял решение объявить одного из российских дипломатов персоной нон грата.
В заявлении министерства, опубликованном на официальном сайте, говорится, что дипломату предписано покинуть страну до 10 апреля включительно.
«Министр иностранных дел Латвийской Республики принял решение объявить одного из дипломатов посольства Российской Федерации персоной нон грата. Российский дипломат должен покинуть Латвию до конца 10 апреля», - говорится в тексте.
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