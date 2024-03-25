Скончался экс-министр нацбезопасности Намик Аббасов новость дополнена
Скончался бывший министр национальной безопасности Азербайджана, бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Намик Аббасов, сообщает АПА.
Намик Аббасов родился в 1940 году в Нахчыване.
С 1995 по 2004 год Намик Аббасов занимал должность министра национальной безопасности Азербайджана. В 2002 году ему было присвоено звание генерал-полковника.
С 2004 по 2012 год - чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане.
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