143 погибших и 143 пропавших в «Крокусе»

МЧС России обновило список погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». По состоянию на 27 марта в нем 143 человека.

В предыдущем списке МЧС были указаны имена и фамилии 120 человек. Сегодня, 27 марта, Следственный комитет России сообщал о 140 погибших.

По данным СКР, следователи также получили 143 заявления от потерпевших о пропаже родных или близких.

СКР сообщил, что из 140 погибших опознаны 84 тела. Среди них 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет.