143 погибших и 143 пропавших в «Крокусе»
МЧС России обновило список погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». По состоянию на 27 марта в нем 143 человека.
В предыдущем списке МЧС были указаны имена и фамилии 120 человек. Сегодня, 27 марта, Следственный комитет России сообщал о 140 погибших.
По данным СКР, следователи также получили 143 заявления от потерпевших о пропаже родных или близких.
СКР сообщил, что из 140 погибших опознаны 84 тела. Среди них 5 детей в возрасте от 9 до 16 лет.
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