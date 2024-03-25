Снаряды для Украины: США договариваются с Турцией

США и Турция ведут переговоры о закупке взрывчатки для производства 155-мм снарядов для Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно информации, Вашингтон ведет переговоры с турецкими производителями тротила и нитрогуанидина для производства снарядов. По словам чиновников, если переговоры будут успешными, производство этих снарядов может утроиться.

Переговоры ведутся на фоне усиления нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины и сложностей в США с одобрением нового пакета помощи.

Bloomberg указывает, что к 2025 году турецкая оборонная компания Repkon будет выпускать около 30% всех производимых США 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.