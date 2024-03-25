Таиланд легализует однополые браки

Нижняя палата парламента Таиланда приняла закон о легализации однополых браков в стране. Об этом сообщает Reuters.

В соответствии с новой нормой брак определяется как партнерство двух лиц, а не мужчины и женщины, как раньше. Однополые пары получат те же права, что и гетеросексуальные — на налоговые льготы, наследство супруга и на усыновление детей.

Закон вступит в силу через 120 дней после одобрения сенатом и подписания королем.

После окончательного принятия закона Таиланд станет 37-й страной мира, где разрешены однополые браки.

В Азии однополые браки легализовали только в Непалe и на Тайване.