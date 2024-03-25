В Москве опровергли новость о смерти одного из нападавших на «Крокус»
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о смерти одного из обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл».
«Поступает много звонков насчет подозреваемых и обвиняемых в совершении террористического акта 22 марта 2024 года. На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях», - заявил Мельников ТАСС.