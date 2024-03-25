«Радио Свобода» пишет, что из доклада следует, что 17% всей еды на Земле, пригодной к употреблению, отправляется в мусор. В то же время в мире 783 миллиона человек - почти 10% населения планеты - живут в состоянии постоянного голода.

В среднем каждый житель Земли выбрасывает ежегодно около 79 килограммов пищевых продуктов, которые ему не пригодились. Общий объем пищевого мусора в 2022 году составлял 1,05 миллиарда тонн. Это примерно 1 миллиард порций еды в день.

Больше всего продуктов (60%) выбрасывают индивидуальные потребители и домохозяйства. Около 28% приходится на долю общепита, 12% остаются невостребованы в розничных магазинах и супермаркетах.

В ООН отмечают, что «лишние» продукты выбрасывают не только в богатых странах. Объем пищевого мусора на семью в странах с высоким, средним и низким уровнем дохода отличается не более чем на 10%.

В докладе указано, что рост объемов пищевого мусора вредит окружающей среде и вносит значительный вклад в неблагоприятные изменения климата. Гниющие пищевые отходы производят 8-10% всех ежегодных выбросов парниковых газов в атмосферу.

По словам исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, «сегодня миллионы людей голодают, а миллионы выбрасывают еду в мусор. Это проблема не только для развития общества, но и для окружающей среды и климата». ООН призывает государства больше сотрудничать с частными и некоммерческими инициативами по перераспределению продуктов и пищевой безопасности.